شكرا لقرائتكم خبر عن من طبيب نفسى لـ عم ياسمين صبرى شخصيات إدوارد فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان إدوارد من تصوير عدد كبير من مشاهده ضمن أحداث مسلسل "حكايتى" التى تخوض به الفنانة ياسمين صبرى أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيوينة، وتنافس به فى السباق الرمضانى المقبل، ويجسد من خلاله عمها وهو الدور الذى يراهن عليه خلال الماراثون لأنه يقدمه بشكل مختلف عليه تماما عن أدواره السابقة كما أكد فى تصريحاته لـ"الخليج 365".

يذكر أن مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

من ناحية أخرى يشارك إدوارد فى مسلسل "علامة استفهام" ويجسد من خلاله شخصية طبيب نفسى، والذى يخوض به الفنان محمد رجب السباق الرمضانى المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

مسلسل "علامة استفهام" يشارك فى بطولته هيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكى وانطلق تصوير العمل منذ نحو شهر.

ويعد "علامة استفهام" البطولة الثانية لمحمد رجب فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم تجربة وحيدة قبل 11 عاماً من خلال مسلسل "أدهم الشرقاوى" تأليف محمد الغيطى، وإخراج باسل الخطيب، وشارك فى بطولته نسرين إمام ودوللى شاهين وأحمد هارون وهادى الجيار وميار الغيطى ووفاء سالم.