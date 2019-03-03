شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمهور بيسأل مين دى.. معرفنهاش".. لوك جديد لفنانة يثير التساؤلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هي مين دي؟.. ليه شكلها اتغير كدا؟.. لالا اكيد مش هي.. طالعة كتير حلوة.. شكلك مختلف خالص.. مش عرفتك.. هكذا تفاعل جمهور الفنانة منة فضالى مع أحدث جلسة تصوير نشرتها.













الفنانة منى فضالى وغير العادة فى جلسات التصوير الأخرى والتى تنشرها، ظهرت مختلفة بالفعل، حيث تغيرت ملامحها بشكل مختلف عن العادة، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور فى التعليقات عن سر اللوك الجديد، والذى غيَر ملامحها بشكل كامل.



تساؤلات من الجمهور عن سر الوك الجديد للفنانة منة فضالى



لوك جديد للفنانة منة فضالى يثير التساؤل على السوشيال ميديا

الفنانة منة فضالى نشرت اللوك الجديد مع تعليق "صور جديدة مجنونة"، وعلى الفور إنهالت التعليقات عليها وسط دهشة من جمهورها عن سبب ظهورها بهذا الشكل.



لوك جديد من الفنانة منة فضالى نشرته لجمهورها



مين دى ابرز تعليقات جمهور منة فضالى على صورها

وكانت الفنانة منة فضالى نشرت صورا بإطلالة مختلفة، خلال تواجدها فى دولة الكويت الشقيقة، حيث شاركت متابعيها بمجموعة جديدة من صورها، ولكنها لم تثير التساؤل مثل هذا اللوك.