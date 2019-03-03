شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الراحل عبد الله محمود ترد على سارة نخلة وتكشف كواليس الاعتداء عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت السيناريست حنان البنبى زوجة الفنان الراحل عبد الله محمود، على الفنانة السورية سارة نخلة زوجة ابنها أحمد عبد الله محمود، بعد تداول أخبار حول حصول الأخيرة على حكم بالبراءة من تهمة ضربها.

وقالت البنبى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: تعاملت مع سارة نخلة على أنها الابنة التى لم أنجبها، وتغاضيت عن كل الشكليات المتعارف عليها فى مثل حالات الزواج نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها سوريا".

وأضافت زوجة الفنان الراحل أحمد عبد الله محمود: "طلبت من ابنى أن تستمر سارة فى التمثيل رغم عدم اقتناعه، وتصور أنها ستكون فى حمايته واحتراما لمكانة والده رحمة الله عليه".

واستكملت البنبى: "ولأن أحمد ابنى خلوق و مؤدب و يحترم و يحب الجميع قدم طلبًا لحصولها على الجنسية المصرية وخلال ذلك كانت قد وكلت أحد المحامين سرًا وبدأت إجراءات قانونية فسرت لى بعد ذلك بعض تصرفاتها غير المفهومة وقتها، حتى كشفت النقاب عن كل ما يدور الآن فى ساحات المحاكم.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيها و فى كل غادر جاحد ظالم معدوم الضمير من أمثالها".

وأرسلت البنبى لـ"الخليج 365" تسجيلا صوتيا لواقعة اعتداء سارة نخلة عليها، وعلقت: "الحمد لله أحد جيرانها سجل يوم أن ضربتنى و أنكرت، عندما استفز من أكاذيبها التى تنشرها عنى وعن أحمد، ولم أكن أعلم عن هذا التسجيل شيئا غير اليوم".

وأوضحت أم الفنان أحمد عبد الله محمود أن سارة نخلة تخالف أقاويلها فمرة تقول أنها خلعته و مرات أخرى تقول إنه لا يريد أن يطلقها إلا إذا تنازلت عن حقوقها، وعلقلت: " استولت دون وجه حق على ماله و أثاث البيت و حتى خزنته و اختفت من منزل الزوجية بعد واقعة ضربها لى وحتى لحظتنا هذه لا نعلم أين هى".

واختتمت: "سارة نخلة تطعن فيمن أعطاها اسمه واسم عائلته وثقته وعمره ونفسه و ماله، و كان ذلك جزاءنا، و لم نرد طول هذه الفترة على أكاذيبها و تشهيرها بنا، لأن الله عز وجل مطلع وشاهد والولى و النصير".

يذكر أن الفنانة سارة نخلة رفعت دعوى نفقة زوجية على طليقها أحمد عبد الله محمود، طالبته فيها بالإنفاق عليها، كما رفعت دعوى طلاق للضرر.