شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر مدرس كوميدى فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان حسام داغر تصوير مشاهده فى أحداث المسلسل "البرنسيسية بيسة"، بطولة النجمة مى عز الدين، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث يقدم "داغر" شخصية مدرس يمر بمواقف كوميدية مع الأطفال فى مدرسة مى عز الدين ضمن أحداث العمل.

وقال "داغر"، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بمشاركته مع مى عز الدين فى المسلسل، والذى يعد مفاجأة للجمهور، من حيث الأداء والتصوير والسيناريو، مشيرا إلى أنه يصور حاليا عدة مشاهد داخل ديكور المدرسة فى القرية الذكية، ويستمر التصوير لمدة 3 أيام.

كما يشارك داغر فى بطولة مسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان، المقر رعرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويشاكر فى بطولته حلا شيحة، هنادى مهنى، ماجد المصرى، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطول مى عز الدين فى ثان تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وأخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".