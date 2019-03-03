مستشار وزيرة الثقافة: "شرم الشيخ للسينما الآسيوية" ينفتح على ثقافات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

قال الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته الحالية، ينفتح على نشر ثقافات جديدة من دول ذات حضارة مثل الصين، والتي تتعاون مع العديد من الدول العربية في شراكات اقتصادية.

وأضاف أن ما تؤمن به وزارة الثقافة المصرية هو فتح أسواق جديدة للمنتج السينمائي، ودعم منظمات للمجتمع المدني مثل مؤسسة "نون للثقافة والفنون" التي تنظم المهرجان، مؤكدًا على أن أحد أدوار المجتمع المدني تتمثل في التنوير.

تحمل الدورة الحالية اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني، وترأسه شرفيًا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

المهرجان تنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس.​

​