ثاني إنجليزي يجسد جيمس بوند ومشجع لليفربول.. 10 معلومات عن دانيال كريج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يحتفل النجم الإنجليزي دانيال كريج، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ51، وهو أحد أشهر نجوم الأكشن في هوليوود في السنوات الماضية، وذلك بعد نجاحه الباهر في تقمص شخصية الجاسوس الشهير "جيمس بوند" بسلسلة أفلامه العالمية، إلى جانب بطولته لعدد من الأعمال التجارية الناجحة والتي حصدت الملايين من الدولارات بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

ولد دانيال كريج في 2 مارس عام 1968، في تشيستر بالمملكة المتحدة، وبدأ مسيرته الفنية بالوقوف على خشبة المسرح خلال فترة دراسته الثانوية، ليبدأ بعدها بالظهور في عدد من الأعمال التليفزيونية في أدوار ثانوية منها "Anglo Saxon Attitudes" عام 1992، و"Covington Cross" بنفس العام، "Zorro" عام 1993، و"Heartbeat" بنفس العام.

شارك كريج بأول أعماله السينمائية؛ فيلم الكوميديا "Genghis Cohn" عام 1994، لتحرص عدد من شركات الإنتاج في هوليوود على إسناده أدوارًا بأعمالها، ومنها فيلم "Layer Cake" عام 2004، كما شارك بعدد من الأفلام الأجنبية منها الفيلم الهنجاري "Fateless" عام 2005، ليلفت أنظار المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج، بفيلم الدراما "Munich" في نفس العام.

إليكم 10 معلومات عن دانيال كريج في عيد ميلاده:

1. تم اختياره من قبل مؤسسة "European Films" كأحد أهم النجوم الصاعدين عام 2000.

2. تم ترشحيه لجائزة أفضل ممثل عن أدائه بمسرحية "A Number at the Royal Court Theatre Downstairs" عام 2002.

3. قبل بطولة سلسلة أفلام جيمس بوند عام 2005.

4. من كبار مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي.

5. أقلع عن التدخين تمامًا بعد فيلمه "Casino Royale" عام 2006.

6. تربطه علاقة صداقة قوية بالنجمة الأسترالية نيكول كيدمان بعدما تعاونًا سويًا في أحداث فيلمي "The Invasion" عام 2007 و"The Golden Compass" عام 2007.

7. من أعماله التليفزيونية المفضلة "Firefly" عام 2002، "Star Trek" عام 1966، و"Doctor Who" عام 1963.

8. بعد نجاح فيلمه "Spectre" عام 2015 عُرض عليه مبلغ 150 مليون دولار لبطولة جزئين من السلسلة.

9. هو ثاني ممثل إنجليزي يجسد شخصية الجاسوس "جيمس بوند" بعد الممثل الإنجليزي روجر مور.

10. ترشح دانيال كريج للعديد من الجوائز العالمية، منها ترشحه لجائزة بافتا البريطانية كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلمه "Casino Royale"، كما ترشح لجائزة "إيمي" عن أدائه الصوتي للفيلم الوثائقي "One Life" عام 2011.