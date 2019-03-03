محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
تصوير- علاء أحمد:
في حالة من الفرحة الممزوجة بالدموع استقبل النجم الكبير لطفي لبيب درع تكريمه في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الاَسيوية، الذي أقيم مساء اليوم السبت بقاعة المؤتمرات.
وحرص معظم النجوم المشاركين بحفل الافتتاح بمنح درع التكريم للنجم الكبير بعد مسيرة كبيرة من العطاء.
وقام النجم أحمد وفيق بمساعدة لبيب للصعود على المسرح وإلقاء كلمته، خاصة أن لبيب كان يعاني من أزمات صحية خلال الفترة الماضية.
ووجه لبيب الشكر في كلمته لكل الحضور، ووعدهم بمزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.
وحرص الحضور على إلتقاط صورًا تذكارية مع لبيب بعد إنهاء كلمته.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| فرحة ودموع لطفي لبيب أثناء تكريمه بافتتاح "شرم الشيخ للسينما الاَسيوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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