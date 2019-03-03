بالفيديو| متسابق سوري يبكي لجنة تحكيم "ARABS GOT TALENT"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
أبكى المتسابق السوري نزار علي، الموهوب في الرسم بالأحجار لجنة تحكيم برنامج "ARABS GOT TALENT"، الذي يعرض مساء اليوم السبت على شاشة "MBC".
ورسم نزار بأحجاره صورة للنزوح السوري، من خلال أشخاص يحملون أغراضهم على ظهورهم.
ولم تتمالك لجنة التحكيم المكونة من علي جابر، وأحمد حلمي، ونجوى كرم، نفسها من البكاء، كما تفاعل الجمهور مع لوحة نزار.
ونجح نزار في عبور البوابة الأولى من البرنامج بـ3 نعم من قبل لجنة التحكيم.
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