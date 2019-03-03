"يزيد عندليب الدقي" يكشف لـ"الخليج 365" سبب اختفائه وتفاصيل عودته مع "الزعيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

بدأ الفنان الشاب علاء عمرو، الذي قدم دور "يزيد ابن فواز" في فيلم "عندليب الدقي"، تصوير مشاهده في مسلسل " فالنتينو" مع الزعيم عادل إمام.

وقال علاء، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه لم يقدم أي أعمال منذ مشاركته في فيلم "عندليب الدقي" لانشغاله بالدراسة ثم مرحلة الثانوية العامة.

وأضاف أنه يدرس حاليا في إحدى كليات الإعلام، وقرر الرجوع لأنه أصبح يمتلك وقتا لذلك.

وأوضح أنه حصل على ورش تمثيل من حوالي 3 سنوات، لإثقال موهبته في التمثيل.

وأشار إلى أن مشاركته في المسلسل جاءت من خلال المقابلات التي كان يجريها المخرج رامي إمام، لاختيار طاقم العمل قبل بدء المسلسل.

وأوضح أنه يجسد ابن الفنانة وفاء صادق، التي تجسد شخصية معلمة في المدرسة التي يمتلكها الفنان عادل إمام.

وأكد أنه سيحاول الانتظام في ورش تابعة للمعهد العالي للسينما، ثم الالتحاق بالمعهد نفسه، عقب إنهاء دراسته الجامعية.

ومن المقرر عرض مسلسل "فالنتينو" ضمن السباق الرمضاني المقبل، وتدور أحداثه عن نور عبدالمجيد "فالنتينو"، ويمتلك مدارس إنترناشيونال، ودلال عبد العزيز "ناظرة المدرسة، ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين، مدرستين بالمدرسة، وتدور بين "نور" وزوجته، الشريكة في المدرسة، بعض الخلافات لتبدأ المغامرة والمفاجآت.

يشار إلى أن علاء عمرو قد ظهر قبل فيلم "عندليب الدقي"، في مشهد واحد في فيلم "عريس من جهة أمنية"، إذ كان أحد أبناء حلا شيحة وشريف منير، كما قدم إعلانا لإحدى شركات الألبان، مع الفنانة هيدي كرم.