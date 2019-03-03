غياب وزيرة الثقافة وحضور محدود لنجوم الفن.. 50 صورة ترصد افتتاح "شرم الشيخ للسينما الاَسيوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

تصوير- علاء أحمد

أقيم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، مساء اليوم السبت، في مدينة شرم الشيخ، بحضور عدد محدود من الفنانين، فيما غابت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة.

وحضر حفل الافتتاح أحمد مجدي وعبير صبري وإيناس الدغيدي ومحمود قابيل ولطفي لبيب ومحسن منصور وأحمد وفيق وعمرو عابد وهالة صدقي ومادلين طبر ومدحت العدل، بالإضافة إلى الفنانة إسعاد يونس، الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج مجدي أحمد علي، رئيس المهرجان.

واحتفى المهرجان في حفل افتتاحه بالفنانة الراحلة سعاد حسني، من خلال تمثال لها وإذاعة أغنية نادرة لها، أهدتها للمهرجان شقيقتها جنجاه، وتحمل الدورة هذا العام اسم السندريلا.

وبدأ المهرجان بعزف أنغام السلام الوطني، والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث قطار محطة مصر، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.