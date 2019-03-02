حسام داغر مدرس كوميدى في مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع مى عز الدين

يستكمل الفنان حسام داغر، تصوير مشاهده في أحداث المسلسل "البرنسيسية بيسة"، بطولة النجمة مي عز الدين، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويقدم "داغر" شخصية مدرس يمر بمواقف كوميدية مع الأطفال في مدرسة مي عز الدين ضمن أحداث العمل.

وقال "داغر" إنه سعيد بمشاركته مع مي عز الدين في المسلسل، والذي يعد مفاجأة للجمهور، من حيث الأداء والتصوير والسيناريو، مشيرا إلى أنه يصور حاليا عدة مشاهد داخل ديكور المدرسة فى القرية الذكية، ويستمر التصوير لمدة 3 أيام.