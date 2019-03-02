كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام داغر مدرس كوميدى في مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع مى عز الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستكمل الفنان حسام داغر، تصوير مشاهده في أحداث المسلسل "البرنسيسية بيسة"، بطولة النجمة مي عز الدين، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.
ويقدم "داغر" شخصية مدرس يمر بمواقف كوميدية مع الأطفال في مدرسة مي عز الدين ضمن أحداث العمل.
وقال "داغر" إنه سعيد بمشاركته مع مي عز الدين في المسلسل، والذي يعد مفاجأة للجمهور، من حيث الأداء والتصوير والسيناريو، مشيرا إلى أنه يصور حاليا عدة مشاهد داخل ديكور المدرسة فى القرية الذكية، ويستمر التصوير لمدة 3 أيام.
يذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطول مى عز الدين فى ثان تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وأخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".