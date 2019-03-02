هازال كايا تستخدم «Selfie» في جلسة تصوير مبتكرة بأول ظهور بعد زفافها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» لأول جلسة تصوير بعد زفافها فبراير الماضي، واختارت أن تكون أكثر ابتكاراً، وذلك لصالح إحدى الشركات.

هازال اعتمدت في الجلسة على «الموبايل»، وظهرت في أكثر من لقطة مبتكرة، اختارت لها أزياء مختلفة، وماكياج قوي بألوان مبهجة، واللافت أن الصور كانت تحت هاشتاج «#selflove»، حيث اعتمدت على فكرة التقاط الصور على طريقة الـ«Selfie».

الفنانة التركية احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وذلك بحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية.

يذكر أن هازال كايا التي تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقد قرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز.