هاندة إرتشل تتجاوز أزمة وفاة والدتها وتفجر أنوثتها في جلسة تصوير مختلفة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة التركية هاندة إرتشل قد تجاوزت أزمة وفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا يناير الماضي.

هاندة خضعت لأول مرة جلسة تصوير بعد وفاة والدتها لصالح إحدى المجلات، وفجرت فيها كامل أنوثتها، حيث تألقت بأكثر من إطلالة مكشوفة، في الوقت الذي اختارت فيه ماكياج بسيط، فبدت أقرب للطبيعة، وهو ما زادها جاذبية.

والدة هاندة تُوفيت بعد صراع مع مرض السرطان، وقد عاشت الفنانة معاناة طوال فترة مرض وعلاج والدتها، وهو ما أعربت عنه في تصريح قالت فيه: «كبرت ألف سنة خلال عام واحد بسبب الأيام الصعبة التي اعقبت اكتشاف إصابة والدتي بالسرطان».

من ناحية أخرى، تواصل هاندة إرتشل تصوير مسلسلها الجديد «الحلقة» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي سيركان تشاي أوغلو.

يذكر أن «اللؤلؤة السوداء» كان آخر عمل درامي عُرض لهاندة قبل «الحلقة»، حيث شاركت في بطولته أمام تولجهان سايشمان، إلا أنه فشل في تحقيق نسب مشاهدة، وقد قررت الشركة المنتجة للعمل وقف عرض المسلسل بعد الحلقة العشرين منه، وهو ما ربطه البعض بضعف أداء هاندة التمثيلي، حيث نصح النقاد، الفنانة الشابة بأخذ دورات تدريبية لتطوير أدائها، وبالفعل استجابت هاندة، وخضعت لدورة تدريبية لمدة عام.