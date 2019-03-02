ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنية داخل الجيم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ياسمين ظهرت في الصورة داخل الجيم، حيث استعرضت لياقتها من خلال تمرين فتح الحوض، وتلقت الفنانة سيل من التعليقات التي أشادت برشاقتها الجسدية عبر حسابها الخاص.

الفنانة الشابة تشجع جمهورها باستمرار على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتهم، وتوجه نصائح لهم من وقت إلى آخر عبر حسابها الخاص.

الفنانة المصرية تستعد لدخول السباق الرمضاني من خلال مسلسل «حكايتي»، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو أول بطولة لها يشاركها العمل وفاء عامر وأحمد بدير.

ياسمين صبري بدأت حياتها الفنية بشكل حقيقي من خلال مسلسل «جبل الحلال»، مع الفنان محمود عبدالعزيز ووفاء عامر، ثم شاركت في مسلسل «الأسطورة»، مع الفنان محمد رمضان وجذبت الأنظار إليها بجمالها وموهبتها الفنية.

الفنانة الشابة حالفها الحظ بعد ذلك وشاركت في بطولة أكثر من عمل سينمائي مع الفنان محمد عادل إمام ومن بينها «جحيم في الهند»، وتعد واحدة من جميلات هذا الجيل.