وفاء عامر تكشف كواليس مشهدها الجريء مع محمد رمضان: اتدبست فيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية وفاء عامر عن استيائها الشديد من تسريب مشهدها الجريء مع الفنان محمد رمضان في مسلسل “نسر الصعيد”، والذي تم حذفه قبل عرض المسلسل.

الفنانة المصرية تحدثت عن أسباب موافقتها على تصوير هذا المشهد، بقولها: “لا أحب هذا المشهد، وأنا اتدبست فيه، فقد تم تصوير المشهد الساعة السادسة والنصف صباحا، وكنت أريد النعاس، فلم أكن بكامل تركيزي، ولم أذاكر المشهد جيدا”.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج “تحت السيطرة” تقديم الفنانة أروى: “وبعدما انتهيت من تصوير المشهد ذهبت لأشاهده على المونيتور، ولكن كان العمال أرهقوا وبدأوا في جمع أشيائهم والذهاب لمنازلهم للراحة”.

وتابعت: “اتصلت بمحمد رمضان والمخرج ياسر سامي، بعدما غادرت موقع التصوير، وتحدثت معهما حول المشهد وأكدا لي أنهما سيشاهدا المشهد مرة أخرى وسيتم حذفه في حالة إن وجداه غير ملائما، وهو ما حدث بالفعل وحذف المشهد”.

وفاء أكدت أنها لا تعلم سبب تسريب المشهد، ولا هوية من سربه، ودعت عليه بقطع اليد، حيث قالت: “قطع إيد اللي سربه”.

يذكر أن وفاء عامر ومحمد رمضان كانا قد أثارا حالة جدل واسعة ، بعدما ظهرا في مشهد جرئ في غرفة نومهما وتضمن المشهد بعض الجمل الجنسية الجريئة من محمد رمضان، واعترضت الرقابة على المشهد وقامت بحذفه من مسلسل “نسر الصعيد” قبل عرضه.