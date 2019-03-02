منة فضالي تسحر جمهورها بلوك جديد في جلسة تصوير ملفتة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية منة فضالي لجلسة تصوير جديدة مع المصورة نادين عباس.

منة فضالي ظهرت في الصور بلوك جديد ومميز عن اللوك الذي ظهرت به لجمهورها في الفترة الأخيرة، حيث تخلت عن الشعر الأشقر لتعود للون الأسود.

الفنانة الشابة ظهرت في وضعيات ملفتة، حيث ارتدت تي شيرت أبيض كشف عن ساقيها، بينما كشفت أيضا عن كتفيها في أكثر من لقطة، ووضعت ماكياج بارز.

جمهور الفنانة المصرية أمطرها بعدد كبير من التعليقات عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وتغزل الفانز في شكلها الجذاب، وأبدى إعجابه بالصور.

منة تنتظر حاليا عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، مع الفنان جمال سليمان والفنانة صابرين.

منة تصور في الكويت فيلم «مفلح جدا»، وهو أول فيلم كويتي لها، ويشارك معها من مصر الفنان أحمد رزق بجانب نجمين كويتيين.

من ناحية أخرى، تنتظر منة فضالي عرض مسلسل “قيد عائلي” الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال التي تتضمن 45حلقه، وكان يحمل في السابق عنوان “البيت الأبيض”، وتم تغيره قبل انطلاق تصوير المسلسل بيوم واحد فقط.