منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت النجمة المصرية منى زكي وزوجها النجم أحمد حلمي في افتتاح أحد فروع نوادي الفتنس والجيم.

منى شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقاطع فيديو من الافتتاح، وذلك خلال خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها مع حلمي وهما مرتديان الملابس الرياضية، ويقومان ببمارسة عدد من التمارين الرياضية.

النجمة المصرية قامت بالمشاركة في عدد كبير من التمارين الرياضية، ومن بينها رياضة الجري، كما استعرضت مهارتها بقفزة صعبة حصدت تصفيق كل الموجودين، وقد أبرزت منى خلال مقاطع الفيديو رشاقتها ولياقتها الشديدة.

يذكر أن النجمين منى زكي وأحمد حلمي يشاركان في بطولة فيلم «The Crew»، مع كل من الفنانة يسرا، وشريف منير، بالإضافة إلى صناع السينما جابي خوري، ووحيد حامد، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادي الباجوري، وهشام نزيه، وهو من إخراج إسلام رسمي، ومن إنتاج سينما فاكتوري.

ومن المقرر عرض فيلم «The Crew» كفيلم الافتتاح في عرضه العالمي الأول، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.