رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية دونزي للفنون التشكيلية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبحضور الفنان التشكيلي العالمي وجيه يسي، احتفلت أكاديمية “دونزي” للفنون التشكيلية لصاحبتها الفنانة دنيا الحسيني ،بافتتاح معرض الأكاديمية للفن التشكيلي ، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

وقد حرص على حضور حفل الافتتاح باقة من نجوم الفن على رأسهم النجمة رجاء الجداوي ، والفنان محمد فراج ، والفنانة وفاء سالم ، والفنان سامح حسين.

جدير بالذكر أن المعرض حمل إسم “100 سنة سينما” ، وشمل تحد لمجموعة من الأطفال من ذوي الجنسين ، والتي تراوحت أعمارهم من ال6 الي 18 عام ، الذين أبدعوا في رسم لوحات تعبيرية لعدد من نجوم الفن والسينما من المعاصرين ومن رحلوا عن عالمنا وأبرزهم الراحل محمود عبد العزيز ، وسمير غانم ويسرا وعادل إمام وعلي ربيع وأشرف عبد الباقي ، وغيرهم .