داليا البحيري تظهر برفقة والدها للمرة الأولى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية داليا البحيري، صورة لها برفقة والدها للمرة الأولى عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

وعلقت داليا البحيري على الصورة قائلة: «بابا حبيبي»، كما نشرت صورة أخرى له برفقة ابنتها الوحيدة قسمت، والتي تم التقاطها من حفل عيد ميلادها، والذي احتفلت به قبل أيام.

وكانت داليا البحيري، قد خصصت اللونين الأخضر والموف لحفل عيد الميلاد وارتدت ملابس قريبة الشبة من ملابس ابنتها كما أن والدها ارتدى قميص باللون الأخضر لمناسبة الاحتفال

وحصدت الصور العديد من تعليقات متابعيها الذين أكدوا على قوة التشابه بينها وبين والدها في الملامح وأنها ورثت كل ملامحه منه.

من ناحية أخرى تقوم داليا البحيري حاليا بتصوير الجزء الرابع من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، مع رجاء الجداوي، خالد سرحان، شيماء سيف، سمير غانم، ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ أول يوم في عرضه، ولذلك تعددت أجزاوه.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع أمل رزق، أميرة العايدي، وعدد من النجوم