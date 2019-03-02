- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية داليا البحيري، صورة لها برفقة والدها للمرة الأولى عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».
وعلقت داليا البحيري على الصورة قائلة: «بابا حبيبي»، كما نشرت صورة أخرى له برفقة ابنتها الوحيدة قسمت، والتي تم التقاطها من حفل عيد ميلادها، والذي احتفلت به قبل أيام.
وكانت داليا البحيري، قد خصصت اللونين الأخضر والموف لحفل عيد الميلاد وارتدت ملابس قريبة الشبة من ملابس ابنتها كما أن والدها ارتدى قميص باللون الأخضر لمناسبة الاحتفال
وحصدت الصور العديد من تعليقات متابعيها الذين أكدوا على قوة التشابه بينها وبين والدها في الملامح وأنها ورثت كل ملامحه منه.
من ناحية أخرى تقوم داليا البحيري حاليا بتصوير الجزء الرابع من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، مع رجاء الجداوي، خالد سرحان، شيماء سيف، سمير غانم، ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ أول يوم في عرضه، ولذلك تعددت أجزاوه.
الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع أمل رزق، أميرة العايدي، وعدد من النجوم
كانت هذه تفاصيل خبر داليا البحيري تظهر برفقة والدها للمرة الأولى.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.