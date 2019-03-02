تفاصيل جديدة حول علاقة ريم البارودي وأحمد سعد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر، عن تفاصيل جديدة حول علاقة الفنانة ريم البارودي، والفنان أحمد سعد، قبل زواج الأخير من الفنانة سمية الخشاب.

وفاء عامر، قالت خلال استضافتها في برنامج «تحت السيطرة»، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «انفصال أحمد سعد عن ريم البارودي، كان متوقعًا لا سيما بعد المشكلات التي نشبت بينهما قبل الانفصال».

وأضافت: «كنا عاملين قعدة صلح وكانوا هيرجعوا لبعض بس النصيب».

وترتبط وفاء عامر، بعلاقة صداقة قوية مع ريم البارودي، وتنشر العديد من الصور والفيديوهات لهما معا عبر صفحاتها على موقع “إنستجرام”.

الفنانة المصرية، كشفت خلال اللقاء أنها تذهب لدكتورة نفسية تسمى نيفين زيور، وذلك حتى تخرج المخزون الذي تراه من العمل، لأنها تحتاج لأن تفرغه عند دكتور نفسي، مشيدة باعتراف ابن الفنان أحمد السقا، بمرضه النفسي على «إنستجرام»، مؤكدة أنه يتسم بالشجاعة، فجميعنا مرضى نفسيون.

وفي تعليقها على تحرش الفنان أحمد الفيشاوي، بالفنانة التونسية درة، خلال مشاركتهما في مهرجان الجونة، أكدت إن ما فعله الفيشاوي يعد تصرفًا عفويا تم تضخيمه، لأن أحمد بداخله طفل ولا يقصد التحرش بالفنانة.