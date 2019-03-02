طفل إيراني يتحدى محمد صلاح.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أظهر طفل إيراني يدعى محمد طه، مهاراته في كرة القدم، متحديا النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو للطفل الإيراني محمد طه، يظهر فيه مهاراته الكروية على طريقة المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم.

الطفل البالغ من العمر 7 سنوات نشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” فيديو لمهاراته الكروية، وأرفقها بعبارة “تحدي لمحمد صلاح، متمنيا لقاءه”.

الطفل الإيراني نفذ نفس المهارات التي قام بها محمد صلاح الشهر الماضي خلال جلسة تصوير لدعاية إعلانية لإحدى شركات المياه الغازية الشهيرة، أثناء مشاركته الإعلان من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني.

طه سبق له أن نشر العديد من الفيديوهات لحركات فنية مرتديا قميص ميسي في برشلونة.

يشار إلى أن اللاعب المصري محمد صلاح، تحتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي، حتى الآن، برصيد 16 هدفا، خلف النجم الأرجنتيني سيرجيو اجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي.