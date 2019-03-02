جيجي حديد بينهنَّ.. هكذا كان شكل عارضات الأزياء في طفولتهن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقفُ الكثيرُ من العارضات الشهيرات بين يدي مصففي الشعر ومصممي الأزياء وخبراء المكياج ليظهرن في النهاية بمظهرهن المذهل، لكن هل كانت هؤلاء النجمات برّاقات طوال حياتهن وقبل أن يحظين بكل هذا الاهتمام والتجميل؟، في مراهقتهن أو بينما كن صغيرات هل كن يحلمن بالشهرة؟ وهل كن أيضًا جميلات لافتات للانتباه؟.

جيزيل بوندشين

بدأت مسيرتها بالسفر إلى لندن لحضور ما يقارب 42 اختبارًا لعرض الأزياء حتى وصلت لعرض ماكوين ومن ثم عرض كلوي خلال أسبوع الموضة في باريس العام 1998، لكن الآن وبعد أن انطلقت مسيرتها المهنية خلال هذه السنوات، أصبحت جيزيل لا تظهر إلا في البرامج التي تختارها شخصيًا.

جيجي حديد

تم اكتشافها من قبل بول ماركيانو لحساب ماركة Guess، ثم اختفت عن الأضواء بسبب المدرسة، عادت لعالم الموضة من جديد في العام 2011 لتصبح الآن واحدةً من أكثر عارضات الأزياء طلبًا في العالم.

أدريانا ليما

بدأت مشوارها في عمر 15 عامًا عندما فازت بمسابقة فورد "عارضة الأزياء البرازيلية"، ووقّعت حينها عقدًا للعمل مع Elite.

وعند سؤالها ما إذا كان عملها كعارضة أزياء كان شغفًا منذ الطفولة، أجابت أدريانا بالنفي، مؤكدةً أنها لم تُفكّر في ذلك مطلقًا لكن صديقاتها شجعنها على دخول المسابقة وأخبرنها بأنها طويلة وجميلة.

والآن، تعدُّ أدريانا أطول عارضات أزياء فيكتوريا سيكرت، كما حصلت على المركز الثاني في قائمة فوربس لأغنى الأشخاص عام 2014.

إميلي راتاجكوسكي

كما وُلدت البولندية إميلي راتاجكوسكي في لندن، وعُرفت بهوسها بالمسرح منذ صغرها، وفي سن الـ 14 وبتشجيع من مدربها حصلت إيميلي على أول عقد لها كعارضة أزياء مع فورد مودلز.

كما باتت واحدةً من الممثلات المطلوبات خاصة بعد ظهور صورتها على غلاف لمجلة erotica، فظهرت مع المغني روبن ثيك ثم شاركت بالتمثيل مع بن آفليك في فيلم gone girl.

ويني هارلو

من جهتها؛ عانت ويني هارلو، من التنمُّر بسبب شكل جلدها وهو ما اضطرها لتغيير مدرستها أكثر من مرة، حيث تم تشخيصها بالبهاق في سن مبكرة.

أمّا الآن فقد أصبحت ويني من الشهيرات عالميًا، فعملت مع مصممين بارزين مثل ديزل وسواروفسكي، كما لعبت دور البطولة في أحد ألبومات المغنية الشهيرة بيونسي.

بيلا حديد

بالإضافة إلى ذلك؛ كانت بيلا حديد في الماضي إحدى لاعبات الفروسية، إلا أنها اضطرت للتخلّي عن رياضتها المفضلة بسسب إصابتها بمرض في العام 2013 لتصبح الآن واحدة من أشهر عارضات شانيل وجيفنشي، ويعتقد البعض أن تغير شكلها يرجع لعمليات جراحية في الأنف والفم.

كيت موس

وتعدُّ كيت موس، الآن واحدة من أعلى الأجور على الإطلاق حيث تُقدّر قائمة فوربس أرباحها بـ 9.2 مليون دولار سنويًا، بعد أن كانت متفوّقة علميًا، فقد تم اكتشافها بالصدفة خلال رحلة عائلية في جزر البهاما من قبل سارة دوقاس مؤسسة Storm Model Management.

كارا ديليفين

كارا ديليفين الصغيرة الشقية التي اعترفت في حوار لها لصحيفة The Sun بعشقها تشغيل إنذار الحرائق في المدرسة، أصبحت الآن من الشهيرات وعملت تقريبًا مع كل المصممين البارزين، كما دخلت هوليوود لأول مرة ولعبت دورًا رائدًا في بايبر تاور.

وليندا إيفانجليستا

وليندا إيفانجليستا التي عملت سابقًا في قطف الثمار في أحد المزارع لتحصل على المال لشراء أحدث صيحات الموضة، هي الآن بعمر 51 ولها ما يقارب السبعمائة غلاف مجلة للمجوهرات.