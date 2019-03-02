سارة نخلة: مبروك علي البراءة للمرة التانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت الفنانة السورية سارة نخلة، على حُكم بالبراءة من تهمة التعدّي بالضرب على "حنان حماد علي البمبي" والدة زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود.

وأكّدت نخلة حصولها على البراءة عبر حسابها على "إنستغرام"، إذْ قالت: "مبروك عليا البراءة اليوم للمرة الثانية على التوالي ربنا أظهر الحق وزهق الباطل ورغم البراءة الأولى ولكنهم استأنفوا براءتي التي لم تعجبهم الأستاذ ووالدته التي ادعت أنني ضربتها في منزلي ازاي معرفش بصراحة".

وتابعت الفنانة السورية: "الآن بعد خمس شهور محاكم اليوم ربنا أظهر الحق للمرة الثانية رغم كل محاولاتهم من تزوير تقارير طبية وادعاءات كاذبة إلا أن ربنا كبير، اليوم القضية انتهت واتقفلت بالبراءة لصالحي، والسجن عامين لزوجي السابق بسبب عدم سداده إيصال أمانة و3 شهور سجن بسبب الضرب والتعنيف الزوجي".

وأشارت سارة نخلة إلى أنها لم تحصل بعد على حكم الطلاق من الفنان أحمد عبد الله محمود، حيث قالت: "لأخذ العلم فقط أنا رافعة قضية طلاق ولم أحصل لسة على الطلاق ولكن بإذن الله قريبا وبحكم المحكمة".

يُذكر أن الفنانة سارة نخلة، رفعت دعوى نفقة زوجية على زوجها، طالبته بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعي، كما رفعت دعوى طلاق للضرر.

وقبل يومين قرّرت محكمة أسرة 6 أكتوبر تأجيل دعوى النفقة المرفوعة ضد زوجها لجلسة 14 أبريل المقبل للاطلاع وورود التحريات.

سارة نخلة انتقلت إلى مصر في عام 2013 وتزوّجت من الفنان أحمد عبدالله محمود، عام 2015 ورفض أهلها توجهها إلى الوسط الفني ولكنها وجدت تشجيعًا من والدتها ثم بدأت العمل كمذيعة ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا ومن بعدها مكلة جمال العرب، وحصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015، ووصيفة ملكة جمال العرب 2015.