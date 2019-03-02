فنانو مصر يحتشدون لانطلاق مهرجان السينما الآسيوية في شرم الشيخ

تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية، لانطلاق حفل افتتاح فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان السينما الآسيوية، الذى يرأسه المخرج مجدى أحمد علي، وتتولى الفنانة إسعاد يونس رئاسته الشرفية، مساء اليوم السبت، والذي يستمر حتى يوم 8 مارس.

ويشهد حفل الافتتاح مجموعة من العروض تؤديها فرق استعراضية، وفقرة غنائية للمطربة «ديلارا كازيموفا» أشهر مغنية وممثلة أذربيجانية التي تم توجيه دعوى لها وسلمها سفير مصر لدى أذربيجان عادل إبراهيم، كما سيتم تكريم كل من الفنان لطفي لبيب الذي سيحضر الحفل برفقة زوجته وحفيده الأصغر، والفنانة هالة صدقي التي طلبت تكريمها بصحبة طفليها التوءم، والمخرج علي الغزولي، والناقد يوسف شريف رزق الله.

كما ستكرم إدارة المهرجان اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني، وسيتسلم التكريم باسمها شقيقتها جانجا، بعدما أهديت هذه الدورة لاسمها، ومن المقرر أن تعرض خلال فاعليات الافتتاح آخر أغنية قدمتها سعاد حسني بصوتها في أيامها الأخيرة ولكن لم تنشر إلى الإعلام باسم «فاكر ولا ناكر» تأليف الراحل صلاح جاهين، وستكون الأغنية مصحوبة باستعراض راقص لإحدى الفرق.

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وسيلقي المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان كلمة افتتاحية، وسيحضر الحفل مجموعة من النجوم أبرزهم إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنانة يسرا، مي سليم، نسرين أمين، انتصار، محمود قابيل، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية.

كما اختارت إدارة المهرجان أن يكون فيلم الافتتاح مصريا، وهو فيلم تسجيلي طويل بعنوان «الفريق ــ The Crew»، للمخرج إسلام رسمي، الذي يعرض عالميا لأول مرة، بحضور مخرجه، ويتناول الفيلم صناعة السينما عبر فريق عمل الفيلم السينمائي، ويضم مجموعة من الحوارات مع عدد من أهم وأشهر صناع السينما المصرية المعاصرة ومنهم يسرا، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وشريف منير، وهادي الباجوري، شريف عرفة، ووحيد حامد، وتامر حبيب، وأحمد المرسي، ومحمد عطية، وسامح سليم، ومي جلال، وأحمد حافظ، وهشام نزيه.

ويتكون المهرجان من 5 مسابقات رسمية، يشارك بها 58 فيلما من 26 دولة آسيوية، واختارت إدارة المهرجان جمهورية الصين لتكون ضيف شرف الدورة الثالثة، كما قررت تكريم المخرج الصيني شي في، الملقب بحكيم السينما الصينية، ويعرض له فيلمان خلال المهرجان تكريما له، إلى جانب اختياره رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة التي ينافس بها 12 فيلما من مصر والصين واليابان وأفغانستان وسوريا وغيرها من الدول الآسيوية.

وحددت إدارة المهرجان ثلاث جوائز من أصل 9 سيتم منح الفائزين مبالغ نقدية مقدمة من جهات مختلفة، وهى (جائزة أفضل باسم الفنان الراحل أحمد زكي وقيمتها 3 آلاف دولار، والثانية جائزة أفضل ممثلة باسم الراحلة سعاد حسني وقيمتها 3 آلاف دولار) مقدمتان من نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب جائزة أفضل فيلم روائي طويل وقيمتها 3 آلاف دولار مقدمة من قناة الغد العربي.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون التي يرأسها الكاتب الصحفي جمال زايدة، وهى مؤسسة أهلية لا تهدف للربح، أسسها المخرج الكبير الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج الكبير داود عبد السيد، والناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، والناقدة د.ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكرى، والناقدة ماجدة موريس.

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