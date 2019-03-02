ليلى علوي تنضم إلى لجنة تحكيم حفلة افتتاح "ملكة جمال العالم"

القاهرة - إسلام خيري
يُجرى حاليا على قدم وساق التحضيرات النهائية لحفلة افتتاح مسابقة "ملكة جمال العالم"، والتي يشارك بها نحو 75 ملكة من جميع أنحاء العالم، وذلك الخميس 14 مارس/ آذار الجاري، بحضور عدد من نجوم الفن والسفراء والهيئات الدبلوماسية.
وأعلنت الدكتور آمال رزق، رئيسة المسابقة عن انضمام الفنانة ليلى علوي للجنة تحكيم حفلة الافتتاح (الزي الوطني)، مشيرة إلى أنها سعيدة بتلبية دعوتها للمشاركة في حدث ضخم يساعد على تنشيط السياحة في مصر في ظل الظروف الراهنة.
يذكر أنه من المقرر أن تقام حفلة ختام المسابقة الجمعة 29 مارس/ آذار الجاري، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة وسفراء الدول وعدد من الفنانين والإعلاميين.
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