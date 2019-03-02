شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محمد إمام يخوض تمارين قاسية للوصول إلى فورمة "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد إمام، عن الجزء الثانى من استعداداته لمسلسل "هوجان"، المقرر خوضه فى السباق الرمضانى المقبل، حيث ظهر فى البوستر الأول مفتول العضلات، خاض قبلها تدريبات قاسية لظهوره بفورة ملائمة للعمل الدرامى.

محمد إمام، نشر الجزء الثانى من استعداداته لمسلسل هوجان ، عبر حساباته على السوشيال ميديا، وعلق قائلاً:" الجزء التاني 2من فيديو الاستعدادات لمسلسل " هوجان" رمضان٢٠١٩ إن شاء الله.. متخليش حاجة توقفك.. اللى جاى ما جاش زيه.. توكلنا على الله".





ويقدم محمد إمام فى العمل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.





مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.







