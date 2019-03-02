شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح "مهرجان السينما الآسيوية" بأغنية نادرة للسندريلا سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية افتتاح المهرجان بعرض فيلم تسجيلى عن السندريلا سعاد حسنى، مع تقديم أغنية نادرة بعنوان إن كنت فاكر قول، وهى الأغنية التى سجلتها بصوتها فى لندن قبل رحيلها.

شهد الافتتاح الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا حادث محطة مصر.

يشهد المهرجان حضور إسعاد يونس رئيس المهرجان الشرفى والمخرج مجدى احمد على رئيس المهرجان وعدد من نجوم الفن، وشهد الافتتاح تكريم السيدة جنجاة شقيقة السندريلا والتى اهدت المهرجان الاغنية النادرة لسعاد حسنى.

ومن المقرر أن تحيى المطربة العالمية "ديلارا كازيموفا" حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، الذى يقام فى الفترة من 2 حتى 8 مارس الجارى.



















