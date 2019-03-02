شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أحمد على: الدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ مختلفة بدعم الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج الكبير مجدى أحمد على فى كلمته، خلال افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، أنه بدعم الفنانين ستكون الدورة الجديدة من المهرجان مختلفة، خاصة وأنه المهرجان الآسيوى الوحيد فى مصر، حيث إن الجمهور المصرى لا يعرف هذا الجزء الآسيوى ونحاول من خلال المهرجان التعرف عليه.

وأضاف أن مصر تصنع السلام وتدعمه وأنها قادرة على مواجهة الإرهاب أمام العالم كله، متوجهاً بالشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعمه للمهرجان وكذلك السفير الصينى ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم واجهات الأخرى الداعمة للمهرجان.

يشهد المهرجان حضور إسعاد يونس رئيس المهرجان الشرفى وعدد من نجوم الفن، وشهد الافتتاح تكريم السيدة جنجاة شقيقة السندريلا والتى أهدت المهرجان الأغنية النادرة لسعاد حسنى.

من المقرر أن تحيى المطربة العالمية "ديلارا كازيموفا" حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، الذى يقام فى الفترة من 2 حتى 8 مارس الجارى.