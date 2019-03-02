شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "هبدأ من الأخر" لـ أنغام ..عصام حسنى يقدم "عارف" لـ مصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر عصام حسني، إنه سعيد جدا بنجاح أغنية " هبدأ من الآخر" للمطربة أنغام بعدما اقتربت من مليون مشاهدة حتى الآن، موضحا أن كلمات الأغنية تناسب جميع الفئات العمرية فى ظل هجمة أغانى المهرجانات.

وأضاف عصام لـ"الخليج 365"، أنه انتهى مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة مع المطرب مصطفى قمر فى ألبومه الجديد، تحمل اسم "عارف"، من ألحان شريف بدر، وتوزيع أحمد أبراهيم.

يذكر أن الشاعر عصام حسني قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم وائل جسار، ولطيفة، محمد حماقي، وتامر حسني، وأنغام، وفيروز أركان.