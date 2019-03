فيديو| الطفلة مينا قابيل ترقص على أنغام بوليود في "ARABS GOT TALENT"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدمت الطفلة مينا قابيل من العراق رقصا هنديا في برنامج "ARABS GOT TALENT".

وأبهرت الطفلة لجنة تحكيم برنامج ARABS GOT TALENT”" برقصها وخفة دمها، وعلقت الفنانة نجوى كرم: "محترفة رقص".

وتعرض الآن حلقة جديدة من برنامج "ARABS GOT TALENT" على قناة mbc