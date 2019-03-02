بالفيديو| يوسف سلمان يتقن "التوازن" في "ARABS GOT TALENT"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: استضافت حلقة برنامج "ARABS GOT TALENT" اليوم السبت، الشاب يوسف سلمان من المغرب، والذي استعرض موهبته في "التوازن". قدم سلمان عرضًا مذهلاً أبهر به لجنة تحكيم البرنامج، ونال موافقتهم. يذكر أن برنامج "ARABS GOT TALENT" انطلق في العام 2011، ويشارك في لجنة تحكيم موسمه الجديد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الإعلامي اللبناني علي جابر، والنجم الكوميدي أحمد حلمي.

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