محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
قدم التوأم "F&B" عروض أكروباتية في برنامج "ARABS GOT TALENT"، اليوم الذي يعرض علي شاشة "MBC ".
وأذهل التوأم، الجمهور بالعرض الذي قدماه، بجانب وقوف واحدا من التوأم في أثناء العرض علي "اسكوتر إلكتروني".
وعبرت لجنة التحكيم عن سعادتها بالتؤام، الذي خطف أنظار جمهور "ARABS GOT TALENT".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| توأم يخطف الأنظار بتقديم عروض أكروباتية في "ARABS GOT TALENT" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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