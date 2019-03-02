بالفيديو| توأم يخطف الأنظار بتقديم عروض أكروباتية في "ARABS GOT TALENT"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدم التوأم "F&B" عروض أكروباتية في برنامج "ARABS GOT TALENT"، اليوم الذي يعرض علي شاشة "MBC ".

وأذهل التوأم، الجمهور بالعرض الذي قدماه، بجانب وقوف واحدا من التوأم في أثناء العرض علي "اسكوتر إلكتروني".

وعبرت لجنة التحكيم عن سعادتها بالتؤام، الذي خطف أنظار جمهور "ARABS GOT TALENT".