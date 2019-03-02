محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة علا رشدي زوجة الفنان أحمد داوود بعيد ميلاد نجلهما الخامس اليوم السبت، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت علا صورًا من الاحتفال وعلقت علا رشدي قائلة: " كل سنة وإنت طيب يا زوز".

يذكر أن اَخر أعمال الفنانة علا رشدى هو فيلم "قصة حب"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض المصرية، وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد نجلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.