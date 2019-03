بعد توزيع جوائز 2019.. تعرف على أبرز الترشيحات المبدئية لأوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بعد أيام من إعلان الفائزين بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، بدأت العديد من المواقع العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد أبرز المتنافسين على جوائز الأوسكار في دورته الـ92 العام المقبل، وجاءت الترشيحات بعد إعلان عدد من شركات الإنتاج عن مشاريعهم السينمائية والتي تتضمن كبار نجوم ونجمات السينما العالمية.

ومن المواقع العالمية التي بدأت في رصد المرشحين هو موقع "Next Best Picture"، الذي نشر تقريرًا بأبرز الأفلام والنجوم المرشحين لجائزة الأوسكار، ومن أبرز هذه الأفلام "Once Upon a Time in Hollywood" للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار، كوانتين ترانتينو، والذي جاء في صدارة القائمة لضمه نخبة من عمالقة الفن السابع منهم ليوناردو دي كابريو، براد بيت، ال باتشينو ومارجو روبي، وسط توقعات بترشح الفيلم لجائزة "أفضل فيلم"، إلى جانب العديد من الترشحيات الخاصة بفئة التمثيل.

وإليكم أبرز المتوقع ترشحهم لجوائز الأوسكار 2020:

Once Upon a Time in Hollywood

هو من أكثر أفلام العام انتظاراً، والذي يمثل عودة المخرج العالمي، كوانتين ترانتينو، بعد اَخر أعماله السينمائية "The Hateful Eight" عام 2015، والذي حاز عنه جائزة الأوسكار، كأفضل موسيقى تصويرية للموسيقار الإيطالى العالمي، إنيو موريكوني، والفيلم الجديد تطلب من ترانتينو التحضير لسنوات لاختيار طاقم العمل نظراً لكونه مأخوذ عن أحداث وأشخاص واقعيين وهي حوادث عائلة مانسون الشهيرة بنهاية فترة الستينيات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويواصل ترانتينو استكمال تصوير الفيلم المقرر طرحه تجارياً بشهر يوليو المقبل وسط توقعات بأن يكون للفيلم نصيباً للمشاركة بحفل توزيع الأوسكار الـ92.



Ford Vs. Ferrari

الفيلم هو سيرة ذاتية حول "هنري فورد" مؤسس شركة "Ford" العالمية لصناعة السيارات وحربه مع المنافس الوحيد له "اينزو فيراري" وهو سائق سيارات سباق في الأساس وأصبح مستثمرًا إيطالياَ ومؤسساً لفريق "فيراري" لسباقات السيارات، وصراعهما للفوز بسباق "Le Mans" عام 1966، الفيلم يضم نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم النجم الأمريكي الحاصل على جائزة الأوسكار، كريستيان بيل، مات ديمون، جوش لوكاس، للمخرج الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار، جيمس مانجول، والذي اشتهر مؤخراً بإخراجه فيلم الأبطال الخارقين "Logan" عام 2017، وسط توقعات بأن يكون الفيلم من أبرز المرشحين نهاية العام الجاري.



The Irishman

الفيلم من إنتاج شركة "Netflix" ويعد أيضاً من أكثر الأفلام المنتظرة خلال العام الجاري، نظراً لعودة المخرج الكبير، مارتن سكورسيزي بعصابته الشهيرة بفيلم سينمائي جديد سيحمل العديد من المفاجاَت وسط توقعات بترشح الفيلم للعديد من جوائز الأوسكار، والفيلم يضم عدد من نجوم هوليوود منهم روبرت دي نيرو، ال باتشينو، جو بيشي، وتدور أحداثه حول قصة حقيقية لشخص يدعي "فرانك شيران" والذي تورط بمقتل زعيم اتحاد العمال واختفائه في ظروف غامضة، وسط توقعات بعودة قوية لمارتن سكورسيزي وفريقه المفضل بعد مشاركتهم في العديد من النجاحات من خلال عدد من الأفلام البارزة أبرزها "Goodfellas" 1990، ليكون فيلم "The Irishman" هو الأقرب للترشح هذا العام.



A Beautiful Day in the Neihborhood

ينتمي لنوعية أفلام السير الذاتية، حول الإعلامي وأحد أهم الشخصيات التليفزيونية الأمريكية، فريد روجرز، والذي يقوم بتجسيده على شاشة السينما النجم الأمريكي، توم هانكس، ويتطرق الفيلم للعديد من التفاصيل الحياتية والعملية الخاصة بفريد وإسهاماته الفنية في مجال التربية والإعلام بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم تكريمه بعدها بوسام "الحرية الرئاسي" من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش عام 2002، والفيلم من المقرر طرحه تجارياً نهاية شهر نوفمبر المقبل، وسط توقعات بقرب ترشح توم هانكس لجائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي".





Nomadland

الفيلم هو أحدث أعمال النجمة الأمريكية، فرانسيس ماكدورماند السينمائية، وتدور أحداثه في إطار درامي حول امرأة في الستينات تخسر كل شئ خلال الركود الإقتصادي، لتقوم برحلة بأمريكا الغربية التي تقرر أن تعيش فيها حياة بدوية، والفيلم مقتبس من رواية أدبية بعنوان "Nomadland: Surviving America in the Twenty- First Century" وطرحت عام 2017، للكاتبة الأمريكية، جيسيكا برودور، والفيلم قامت بكتابته وإخراجه المخرجة الصينية، كلوي زاهو، وسط توقعات بترشح فرانسيس لجائزة الأوسكار بفئة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" إلى جانب ترشح الفيلم للعديد من الجوائز منها "أفضل سيناريو مقتبس عن نص أدبي"، والفيلم من المتوقع طرحه تجارياً نهاية العام الجاري.





Us

بعد النجاح الكبير للمخرج الأمريكي، جوردان بيلي، وفوزه بجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته "كأفضل سيناريو أصلي" عن فيلمه "Get Out" عام 2017، يعود بيلي هذا العام بفيلم جديد على نفس طريقة "Get Out"، بعنوان "Us" والذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق حول عائلة تقضي وقتاً للاستجمام بأحد المناطق الساحلية لتكتشف وجود عائلة مريبة تتسم بنفس عدد العائلة وحتى قرب الشبه بينهما في محاولة منهم لإيقافهم قبل قتلهم جميعاً، والفيلم سيمثل تحدياً جديداً لجوردان بيلي وسط توقعات بترشحه مجدداً لجائزة الأوسكار بعد أن خطف الأنظار لموهبته الإخراجية.



Live Action Movies

كما تضمنت الترشيحات المتوقعة عدد من أفلام الأبطال الخارقين والنسخ الواقعية لعدد من الأعمال الكلاسيكية والتي تم طرحها من قبل، وعلى رأس القائمة فيلم "Aladdin" والذي يعد أبرز المرشحين لجائزة الأوسكار هذا العام، وسيضمن الفيلم ترشحه بكل تأكيد لجائزة "أفضل مؤثرات بصرية" لإنتاجه من خلال شركة "ديزني" التي اهتمت مؤخرأ بتحويل عدد من كلاسيكياتها لأعمال واقعية، ونجحت في الترشح بل والفوز بجائزة الأوسكار بهذه القائمة بالتحديد منها فيلم "The Jungle Book" عام 2016 وفوزه بجائزة "أفضل مؤثرات بصرية"، وفيلم "Dumbo" الذي تم تحويله أيضاً لنسخة واقعية وهو فيلم رسوم متحركة شهير تم طرحه عام 1941، وفاز بجائزة الأوسكار "كأفضل موسيقي تصويرية" وسط توقعات بترشحه بنفس الفئة.