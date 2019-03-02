بتمثال وأغنية نادرة.. "شرم الشيخ للسينما الآسيوية" يكرم اسم السندريلا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية عن تسجيل نادر لأغنية تذاع لأول مرة بصوت الفنانة الرحلة سعاد حسني.
التسجيل النادر أهدته جنجاه شقيقة الفنانة الراحلة للمهرجان، الذي حملت دورته الثالثة هذا العام اسم السندريلا. والأغنية بعنوان "إن كنت فاكر قول"، وهي من كلمات الراحل صلاح جاهين.
واحتفاءً بذكرى السندريلا أذاع المهرجان عدة مقاطع سينمائية لأبرز أعمال الفنانة الراحلة، كما أعلنت إدارته عن تمثال للسندريلا في أحد ميادين شرم الشيخ.
ومن جانبه، أعرب جمال زايدة رئيس مؤسسة "نون" المنظمة للمهرجان، عن سعادته بالحضور الجماهيري للدورة الحالية، التي وعد بأن تأتي مختلفة ومتميزة عن الدورتين السابقتين.
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