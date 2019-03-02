بالسلام الوطني ودقيقة حداد.. "شرم الشيخ للسينما الآسيوية" يفتتح دورته الثالثة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، على أنغام السلام الوطني، والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث قطار محطة مصر، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

حضر حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين المصريين وضيوف 26 دولة آسيوية، جاءوا للاشتراك في 5 مسابقات يتنافس فيها 58 فيلمًا، وتكون الصين هي ضيف شرف المهرجان هذا العام.

يرأس لجنة التحكيم المخرج الصيني شيه فيه الملقب بحكيم السينما الصينية، كما أهديت الدورة الثالثة هذا العام لاسم الراحلة سعاد حسني، وحمل بوستر المهرجان صورتها.

ويشهد المهرجان لأول مرة عرضًا عالميًا أول لـ 3 أفلام مصرية، ومسابقة لأفلام التحريك.