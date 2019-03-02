مادلين طبر تخطف الأنظار في افتتاح "شرم الشيخ للسينما الآسيوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي

شاركت الفنانة اللبنانية مادلين طبر بحفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الاَسيوية، المقام مساء اليوم السبت بقاعة المؤتمرات. ونجحت "مادلين" في خطف الأنظار على السجادة الحمراء بسبب إطلالتها الجذابة. تحمل الدورة الحالية اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني، وترأسه شرفيًا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس. المهرجان تنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس

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