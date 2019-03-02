بالصور.. هالة صدقي تصل حفل افتتاح "شرم الشيخ للسينما الآسيوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

وصلت الفنانة هالة صدقي، مساء اليوم السبت، إلى قاعة المؤتمرات الدولية في مدينة شرم الشيخ، لحضور حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، والذي يكرمها في دورته الثالثة هذا العام.

أعربت صدقي عن سعادتها بالتكريم، وأشادت بمكانة المهرجان، وأكدت على أهمية الأفلام المعروضة بفعالياته.

تحمل الدورة الحالية اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني، وترأسه شرفيًا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

المهرجان تنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس.​