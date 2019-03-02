أشعلت الراقصة فيفي عبده، غضب المصريين بنشرها فيديو رقص مثير للجدل على صفحتها رغم مرور يومين فقط على كارثة محطة مصر، والتي أدت لمقتل وجرح العشرات.
وظهرت فيفي وهي ترتدي فستانا أسود، وبدت تتمايل وترقص على نغمات أغنية سلامي للمطرب العراقي كاظم الساهر بشكل مثير.
وتسبب هذا المقطع في إثارة الجدل بين النشطاء ، وطالبها المتابعون بمراعاة دماء المصريين الذين راحوا ضحية لحادث القطار في محطة مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: فيفي عبده تشعل غضب المصريين بفيديو رقص مثير تزامنًا مع حادث القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.