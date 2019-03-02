شاهد: فيفي عبده تشعل غضب المصريين بفيديو رقص مثير تزامنًا مع حادث القطار

أشعلت الراقصة فيفي عبده، غضب المصريين بنشرها فيديو رقص مثير للجدل على صفحتها رغم مرور يومين فقط على كارثة محطة مصر، والتي أدت لمقتل وجرح العشرات.

وظهرت فيفي وهي ترتدي فستانا أسود، وبدت تتمايل وترقص على نغمات أغنية سلامي للمطرب العراقي كاظم الساهر بشكل مثير.

وتسبب هذا المقطع في إثارة الجدل بين النشطاء ، وطالبها المتابعون بمراعاة دماء المصريين الذين راحوا ضحية لحادث القطار في محطة مصر.