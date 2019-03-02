بعد الإعلان عن حفلهما الأول .. وصلة غزل بين أصالة وداليا مبارك

أعلنت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين القصير "تويتر"، عن إحياءها حفل غنائي مع الفنانة السعودية داليا مبارك، في أول حفل يجمع بينهما.

وأعربت أصالة في تغريدة لها كاتبة: "من غير مقدّمات أنا كتير

حابّه داليا مبارك صوتها وروحها وقريب رح غنّي مع هالحلوه الطيّبه".

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وفي المقابل ردت داليا مبارك، على تغريدة أصالة كاتبة: "من غير مقدمات انا من الصدمة مو عارفة

ارتب الكلام استاذة أصالة انا اتشرررررررف اوقف واغني مع قامة فنية بمكانتك الكبيرة هذي التويته صنعت يومي".

يذكر أن تحيي المطربة السورية أصالة نصري حفلا غنائياً ضخماً فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التى تقام هناك.