أعلنت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين القصير "تويتر"، عن إحياءها حفل غنائي مع الفنانة السعودية داليا مبارك، في أول حفل يجمع بينهما.
وأعربت أصالة في تغريدة لها كاتبة: "من غير مقدّمات أنا كتيرحابّه داليا مبارك صوتها وروحها وقريب رح غنّي مع هالحلوه الطيّبه".
وفي المقابل ردت داليا مبارك، على تغريدة أصالة كاتبة: "من غير مقدمات انا من الصدمة مو عارفة
يذكر أن تحيي المطربة السورية أصالة نصري حفلا غنائياً ضخماً فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التى تقام هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإعلان عن حفلهما الأول .. وصلة غزل بين أصالة وداليا مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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