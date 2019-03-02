مجدي أحمد علي: الدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ مختلفة بدعم الفنانين

أكد المخرج الكبير مجدي أحمد علي في كلمته، خلال افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الاسيوية، أنه بدعم الفنانين ستكون الدورة الجديدة من المهرجان مختلفة، خاصة وإنه المهرجان

الأسيوي الوحيد في مصر، حيث إن الجمهور المصري لا يعرف هذا الجزء الأسيوي ونحاول من خلال المهرجان التعرف عليه.واضاف أن مصر تصنع السلام وتدعمه وأنها قادرة على مواجهة الارهاب أمام العالم كله، متوجهاً بالشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعمه للمهرجان وكذلك السفير الصيني ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم واجهات الأخرى الداعمة للمهرجان