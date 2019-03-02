إسعاد يونس: اتجاه مهرجان شرم الشيخ نحو السينما الآسيوية خطوة هامة جدا

أكدت الفنانة الكبير إسعاد يونس، الرئيس الشرفي، للدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، سعادتها بإختيارها كرئيس شرفي للمهرجان.
وقالت الفنانة الكبيرة أن توجه المهرجان نحو
السينما الآسيوية، ومعرفة أنواع جديدة وتكنولوجيا جديدة عن السينما.
وقامت الفنانة الكبيرة بتسلم درع تكريم "عمود الجد" الذي يهديه المهرجان للفنانة سعاد حسني إلى شقيقتها چانچاه، حيث كان "عمود الجد" فكرة الراحل محمد كامل القيلوبي
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