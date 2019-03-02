ياسر خليل مستشار فنيا لنجوم ريكوردز

تعاقدت شركة نجوم ريكوردز للانتاج و التوزيع الغنائي مع ياسر خليل صاحب الخبرات الطويلة في عالم الموسيقي و الغناء ، ليكون المستشار الفني للشركة خلال الفترة المقبلة .
و اكد المسئولين بالشركة ان ياسر خليل يعد اضافة قوية للشركة ، وقريبا سيكون هناك مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة الشركة الفنية للفترة القادمة .
ياسر خليل استطاع ان يقود كثير من نجوم الغناء و الفن علي مستوي الوطن العربي الي نجاحات كبيرة ،
جدير بالذكر ان ياسر خليل حاز هلي جائزة الميما لعام 2015 كأفضل ادارة اعمال للفنانين علي مستوي الوطن العربي.
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