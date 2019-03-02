بالفيديو.. مشتركة عراقية تنقل Arabs Got Talent إلى الهند

قدمت مينا قابيل، المشتركة العراقية ببرنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent على شاشة MBC، عرضا لرقصات بوليود. وعبرت الفنانة نجوى كرم عن إعجابها بتمكن المشتركة من الرقص، والثقة الواضحة في أدائها. إعجابها بتمكن المشتركة من الرقص، والثقة الواضحة في أدائها. يذكر أن تتكون لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent أرب جوت تالنت من الفنان أحمد حلمي والعميد علي جابر، والفنانة نجوى كرم، و تقديم الإعلامية ريا أبي الراشد وكذلك المغني السعودي قصي خضر.

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