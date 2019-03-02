فن ومشاهير

افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في غياب المحافظ ووزيرة الثقافة

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افتتح منذ قليل مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية بحضور عدد من نجوم الفن منهم هالة صدقي ولطفي لبيب المكرمين من قبل المهرجان وحضور الفنان محمود قابيل وأحمد وفيق  ود مدحت العدل وعبير صبري والمخرج عمر عبدالعزيز .وعمرو

عابدين .

بينما تغيب عن حفل الافتتاح محافظ جنوب سيناء ووزيرة الثقافة التي تم الإعلان عن حضورهما الافتتاح.

بدأ الحفل للمهرجان بأغنية فاكر ولا ناسي  تذاع لأول مرة للراحلة سعاد حسني

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التي يتم إهداء الدورة الثالثة للمهرجان  باسمها هذا العام وضع تمثال لها علي المسرح وبدأ الحفل بتكريم سعاد حسني وتسلمتها شقيقتها جانحاه وسلمتها التكريم الفنانة إسعاد يونس رئيس شرف المهرجان وإهداء عمود فرعون النيل شعار المهرجان لها ..قدمت فرقة من أذربيجان حفل الافتتاح بحضور عدد كبير من الجمهور
 
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