افتتح منذ قليل مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية بحضور عدد من نجوم الفن منهم هالة صدقي ولطفي لبيب المكرمين من قبل المهرجان وحضور الفنان محمود قابيل وأحمد وفيق ود مدحت العدل وعبير صبري والمخرج عمر عبدالعزيز .وعمروعابدين .
بينما تغيب عن حفل الافتتاح محافظ جنوب سيناء ووزيرة الثقافة التي تم الإعلان عن حضورهما الافتتاح.
بدأ الحفل للمهرجان بأغنية فاكر ولا ناسي تذاع لأول مرة للراحلة سعاد حسني
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في غياب المحافظ ووزيرة الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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