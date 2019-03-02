بالفيديو.. فريق يروي حكايات برقصة "هيب هوب" في Arabs Got Talent

عرض فريق Human’s في مرحلة تجارب الأداء ببرنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent على شاشة MBC.

يذكر أنه تتكون لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent أرب جوت تالنت من الفنان أحمد حلمي والعميد علي جابر، والفنانة نجوى كرم، و تقديم الإعلامية ريا أبي الراشد وكذلك المغني السعودي قصي خضر.

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