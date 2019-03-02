بالفيديو.. محمد إمام يكشف استعداداته اليوميه الشاقة من أجل هوجان

نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو يكشف من خلاله عن التمرينات البدنية الشاقة التي يقوم بها استعدادًا لدوره في مسلسل "هوجان"، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام".
وعلق علي الفيديو قائلًا: "الجزء التانيمن فيديو الاستعدادات لمسلسل هوجان رمضان ٢٠١٩ إن شاء الله.. متخليش حاجة توقفك اللي جاي مجاش زييه توكلنا على الله".
جدير بالذكر أنه يشارك محمد إمام في بطولة مسلسل هوجان كل من كريم محمود عبدالعزيز، محمد أسامة (أوس أوس) ، صلاح عبدالله، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
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