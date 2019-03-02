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بالفيديو.. يوسف سلمان يقدم عرض توازن باحتراف في "آرابز جوت تالنت"

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قدم المتسابق يوسف سلمان ، عرض مهارات التوازن، في مرحلة تجارب الأداء ببرنامج Arabs Got Talent على

شاشة MBC.

 

يذكر أن تتكون لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent أرب

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جوت تالنت من الفنان أحمد حلمي والعميد علي جابر، والفنانة نجوى كرم، و تقديم الإعلامية ريا أبي الراشد وكذلك المغني السعودي قصي خضر.

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