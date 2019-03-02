شكرا لقرائتكم خبر عن "خيبتنا" لمحمد صبحى.. تجبر سماح السعيد على الغياب عن مهرجان المسرح الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيبت الفنانة والمخرجة سماح السعيد عن المشاركة بمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى بدولة الإمارات العربية المشتركة بإمارة الشارقة بسبب بطولتها لمسرحية "خيبتنا" مع الفنان محمد صبحى، حيث تجسد شخصية المذيعة "ابتئاس" التى تحب وتتزوج الدكتور "يائس" وهى الشخصية التى يجسدها محمد صبحى.

سماح كان مفترضا حضورها للمهرجان حيث إنها كانت بطلة ومخرجة مسرحية "الرجال لهم رؤوس" التى تمثل مصر بمهرجان "دبا الحصن" للمسرح الثنائى، لكن تزامن مشاركتها مع عروض مسرحية "خيبتنا" للنجم محمد صبحى منعها من السفر والمشاركة، وتقوم ببطولة العمل مكانها الفنانة إيناس المصرى الطالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

ويشارك فى المهرجان أيضا 4 مسرحيات أخرى من بلدان عربية مختلفة، فمن الإمارات العربية المتحدة مسرحية "ما زال الثلج يسقط" للمخرج حافظ آمان ومن دولة فلسطين مسرحية "المغتربان" للمخرج إيهاب زاهدة ومن الكويت مسرحية " الزبون الصعب " للمخرج سعود القطان ومن سلطنة عمان مسرحية " تفاصيل الغياب" للمخرج سعيد أسعد عامر.

مهرجان "دبا الحصن للمسرح الثنائى" مهرجان متخصص فى العروض المسرحية الثنائية "الديوـ دراما" و التى تنهض جمالياتها على التقاطب الدرامى القائم بين شخصيتين فوق الخشبة وتتكون لجنته العليا من عبد الله العويس رئيسا واحمد ابورحيمة مديرا وعائشة الحوسنى منسقا عاما وعلياء الزعابى مساعدا للمنسق العام ومريم المعينى رئيسا للجنة الاعلامية وعصام أبو القاسم رئيسا للجنة الفكرية وجابر المشيرى رئيسا للجنة الفنية وعلا ديب رئيس لجنة العلاقات العامة وأنس عبدالله عبيد رئيس لجنة العروض.