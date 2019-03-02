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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كيت بيكنسل تروج لمسلسل The Widow بفستان من Giambattista Valli والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية كيت بيكنسل الأنظار نحوها وذلك خلال حضورها العرض الأول لمسلسل " The Widow " الذي اقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، فقد ظهرت النجمة البالغة من العمر 45 عام فستان باللون الأسود ذو تصميم أنيق من مجموعة ابداعات دار أزياء " Giambattista Valli " .
يشارك كيت بيكنسل بطولة مسلسل " The Widow " عدد كبير من النجوم العالمين ، من ابرزهم اليكس جينجستون و شارلز دينس و لويز بريالس و يولي فولر ، و غيرهم .
كيت بيكنسل
كيت بيكنسل
كيت بيكنسل
كيت بيكنسل
كيت بيكنسل (5)
كيت بيكنسل
كيت بيكنسل
كيت بيكنسل
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